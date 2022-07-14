Apple выпустит недорогой VR/AR-шлем — Finance.ua

Apple выпустит недорогой VR/AR-шлем 14.07.2022, 00:19 — Фондовый рынок

В последние несколько месяцев по Сети активно ходят слухи и разговоры о первом VR/AR-шлеме от Apple. Правда, последние утечки не радуют — приписывают ценнику около 2000 долларов.

Но свежая аналитика от Минг-Чи Куо позволяет надеяться на более дешевую модель девайса. Правда, если первое поколение с «кусающим» ценником появится уже в начале 2023 года, доступная модификация увидит свет не раньше 2025 года.

Специалист также заявил, что примерно тогда же Apple представит и второе поколение профессионального шлема VR/AR. По его словам, уже к 2025-2026 годам поставки подобных устройств от купертиновцев достигнут уровня 10 млн единиц. Не последнюю роль в этом играет и тесная интеграция шлема с существующей экосистемой Apple.

Напомним, что ранее в мае стало известно, что VR/AR-шлем компании уже показали совету директоров Apple.

itechua По материалам:

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