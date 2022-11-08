Apple выпустит на 3 млн меньше iPhone 14, чем планировала — Bloomberg
Американская компания Apple планирует выпустить в 2022 году на 3 млн меньше iPhone 14, чем изначально предполагалось.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Причина — слабый спрос и локдауны в Китае.
По данным источников, Apple и ее поставщики рассчитывают на производство 87 млн устройств или менее по сравнению с предыдущей целью в 90 млн.
Уменьшение производства связано со слабым спросом на модели iPhone 14 и 14 Plus, которые являются более дешевыми предложениями компании по сравнению с линейкой Pro.
Также Apple сталкивается с проблемами с поставками в китайском Чжэнчжоу, где расположено основное сборочное предприятие iPhone, и сейчас находится под недельным карантином из-за COVID-19.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью