Apple выпустит на 3 млн меньше iPhone 14, чем планировала — Bloomberg 08.11.2022, 01:30 — Технологии&Авто

Apple выпустит на 3 млн меньше iPhone 14, чем планировала — Bloomberg

Американская компания Apple планирует выпустить в 2022 году на 3 млн меньше iPhone 14, чем изначально предполагалось.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Причина — слабый спрос и локдауны в Китае.

По данным источников, Apple и ее поставщики рассчитывают на производство 87 млн устройств или менее по сравнению с предыдущей целью в 90 млн.

Уменьшение производства связано со слабым спросом на модели iPhone 14 и 14 Plus, которые являются более дешевыми предложениями компании по сравнению с линейкой Pro.

Также Apple сталкивается с проблемами с поставками в китайском Чжэнчжоу, где расположено основное сборочное предприятие iPhone, и сейчас находится под недельным карантином из-за COVID-19.

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