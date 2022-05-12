Apple выпустит iPhone с двумя экранами — Finance.ua

Apple выпустит iPhone с двумя экранами

В последние несколько лет Apple выпускала смартфоны со всё более совершенной технологией производства экранов. Но, судя по всему, компания оказалась готова немного отойти от привычной протоптанной дорожки.

Так, стало известно, что одна из грядущих моделей iPhone получит сразу два дополнительных экрана. Причём выполнены они будут по технологии E Ink, более известной как «электронные чернила».

Обычно такие дисплеи используются в электронных книгах из-за их энергоэффективности. Но уже совсем скоро они также дебютируют и в смартфонах Apple.

Сообщается, что располагаться экраны будут на задней панели. Один из них, который будет меньшего размера, возьмёт на себя отображение информации о заряде аккумулятора, уровне приёма сигнала и т.д.

К сожалению, пока что нет информации, как скоро стоит ждать выхода подобного iPhone.

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