Apple выпустит iPhone с двумя экранами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple выпустит iPhone с двумя экранами

Сегодня 03:40Технологии&Авто
0
В последние несколько лет Apple выпускала смартфоны со всё более совершенной технологией производства экранов. Но, судя по всему, компания оказалась готова немного отойти от привычной протоптанной дорожки.
Так, стало известно, что одна из грядущих моделей iPhone получит сразу два дополнительных экрана. Причём выполнены они будут по технологии E Ink, более известной как «электронные чернила».
Обычно такие дисплеи используются в электронных книгах из-за их энергоэффективности. Но уже совсем скоро они также дебютируют и в смартфонах Apple.
Место для вашей рекламы
Сообщается, что располагаться экраны будут на задней панели. Один из них, который будет меньшего размера, возьмёт на себя отображение информации о заряде аккумулятора, уровне приёма сигнала и т.д.
К сожалению, пока что нет информации, как скоро стоит ждать выхода подобного iPhone.
По материалам: internetua.com
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.