Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (фото) — Finance.ua

Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (фото)

Сегодня 07:03 — Фондовый рынок

Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch.

Функции часов. У них будет возможность отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и оповещать о событиях.

Компания работает над тем, чтобы в конечном итоге обеспечить спутниковое подключение к Apple Watch, создав основу для функций отправки экстренных текстовых сообщений и реагирования на SOS. Компания планирует выпустить эти возможности на iPhone уже в этом году. Технология позволит пользователям отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и оповещать о событиях", — сообщил колумнист Марк Гурман.

В Apple Watch 8, релиз которых запланирован на осень, не ожидается функции измерения АД.

Компания активно тестирует данную опцию, но ее инженеры озабочены низкой точностью работы инструмента. Также в этой связи у Apple Watch пока не появится встроенный глюкометр.

Напомним, часы Apple Watch стали важной частью линейки аппаратных средств Apple с момента запуска в 2015 году.

Продажи в сегменте выросли на 25% в прошлом году до 38,4 миллиарда долларов — больше, чем прибыль Mac или iPad.

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