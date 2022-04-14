Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (фото) — Finance.ua
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Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (фото)

Сегодня 07:03Фондовый рынок
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Apple выпустит часы с функцией спутниковой связи (фото)
Apple намерена в этом году выпустить новое поколение умных часов Apple Watch.
Функции часов. У них будет возможность отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и оповещать о событиях.
Компания работает над тем, чтобы в конечном итоге обеспечить спутниковое подключение к Apple Watch, создав основу для функций отправки экстренных текстовых сообщений и реагирования на SOS. Компания планирует выпустить эти возможности на iPhone уже в этом году. Технология позволит пользователям отправлять текстовые сообщения сотрудникам экстренных служб через спутниковые сети и оповещать о событиях", — сообщил колумнист Марк Гурман.
В Apple Watch 8, релиз которых запланирован на осень, не ожидается функции измерения АД.
Компания активно тестирует данную опцию, но ее инженеры озабочены низкой точностью работы инструмента. Также в этой связи у Apple Watch пока не появится встроенный глюкометр.
Напомним, часы Apple Watch стали важной частью линейки аппаратных средств Apple с момента запуска в 2015 году.
Продажи в сегменте выросли на 25% в прошлом году до 38,4 миллиарда долларов — больше, чем прибыль Mac или iPad.
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По материалам: Finance.ua
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