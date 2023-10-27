Apple выпустила iOS 17.1 — Finance.ua

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Apple выпустила iOS 17.1

Технологии&Авто
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Apple выпустила iOS 17.1
Apple выпустила iOS 17.1
Apple выпустила iOS 17.1 с рядом значительных улучшений и нововведений для пользователей iPhone и других «яблочных» гаджетов.
Об этом пишет РБК-Украина.
Наконец-то Apple добралась до модернизации плеера Apple Music. Теперь меломаны могут добавлять треки в библиотеку простым нажатием на кнопку «Избранное». Такой шаг не только упрощает управление медиатекой, но и способствует улучшению персональных рекомендаций пользователя.
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Также теперь передачу файлов с помощью AirDrop можно производить не только через Wi-Fi, но и с использованием мобильной сети. Эта опция особенно актуальна для тех, кто нуждается в быстрой передаче больших файлов и не может находиться в непосредственной близости от принимающего устройства.
В настройках экрана появилась возможность управлять режимом ожидания. Пользователи могут выбирать автоматическое выключение дисплея, его отключение через 20 секунд или режим, когда экран остается постоянно включенным. Это изменение, к слову, доступно только на смартфонах iPhone 14 Pro и 15 Pro.
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Для телефонов с Dynamic Island теперь доступна иконка фонарика на экране, которая активируется при включении соответствующей функции (ранее иконка была доступна только в iPhone 15).
А еще пользователи могут установить на рабочий стол несколько выбранных фотографий, автоматически сменяющихся.
Среди других значимых новшеств следует выделить следующие:
  • добавление черного фона в режиме «Доступность»;
  • поддержка геймпада Nintendo Switch N64;
  • исправление ошибки зарядки в iPhone 15;
  • дополнительная опция, предотвращающая случайное срабатывание программируемой кнопки «Действия» на iPhone 15 Pro в кармане пользователя;
  • устранение проблемы с экранами в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max;
  • исправление ошибки, когда iPhone 15 мог заряжаться до более 80%, несмотря на заданные ограничения.
Добавим, что iOS 17.1 содержит некоторые региональные обновления. К примеру, для британских пользователей iPhone стало доступно отображение баланса счета в Apple Wallet.
Также стоит отметить, что обновление ОС направлено в том числе на понижение уровня излучения iPhone 12.
В целом, обновление iOS 17.1 является шагом вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта владельцев продукции Apple.
По материалам:
РБК-Україна
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