Apple выпустила iOS 17.1 — Finance.ua

Apple выпустила iOS 17.1 Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Apple выпустила iOS 17.1

Apple выпустила iOS 17.1 с рядом значительных улучшений и нововведений для пользователей iPhone и других «яблочных» гаджетов.

Об этом пишет РБК-Украина.

Наконец-то Apple добралась до модернизации плеера Apple Music. Теперь меломаны могут добавлять треки в библиотеку простым нажатием на кнопку «Избранное». Такой шаг не только упрощает управление медиатекой, но и способствует улучшению персональных рекомендаций пользователя.

Читайте также Apple повысила тарифы на ряд сервисов

Также теперь передачу файлов с помощью AirDrop можно производить не только через Wi-Fi, но и с использованием мобильной сети. Эта опция особенно актуальна для тех, кто нуждается в быстрой передаче больших файлов и не может находиться в непосредственной близости от принимающего устройства.

В настройках экрана появилась возможность управлять режимом ожидания. Пользователи могут выбирать автоматическое выключение дисплея, его отключение через 20 секунд или режим, когда экран остается постоянно включенным. Это изменение, к слову, доступно только на смартфонах iPhone 14 Pro и 15 Pro.

Читайте также Apple готовит систему, которая будет обновлять даже нераспакованные iPhone в магазинах

Для телефонов с Dynamic Island теперь доступна иконка фонарика на экране, которая активируется при включении соответствующей функции (ранее иконка была доступна только в iPhone 15).

А еще пользователи могут установить на рабочий стол несколько выбранных фотографий, автоматически сменяющихся.

Среди других значимых новшеств следует выделить следующие:

добавление черного фона в режиме «Доступность»;

поддержка геймпада Nintendo Switch N64;

исправление ошибки зарядки в iPhone 15;

дополнительная опция, предотвращающая случайное срабатывание программируемой кнопки «Действия» на iPhone 15 Pro в кармане пользователя;

устранение проблемы с экранами в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max;

исправление ошибки, когда iPhone 15 мог заряжаться до более 80%, несмотря на заданные ограничения.

Добавим, что iOS 17.1 содержит некоторые региональные обновления. К примеру, для британских пользователей iPhone стало доступно отображение баланса счета в Apple Wallet.

Также стоит отметить, что обновление ОС направлено в том числе на понижение уровня излучения iPhone 12.

В целом, обновление iOS 17.1 является шагом вперед в упрощении и улучшении пользовательского опыта владельцев продукции Apple.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.