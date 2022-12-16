Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире — Finance.ua

Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире Сегодня 06:18 — Фондовый рынок

Американская компания Apple Inc. возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире, который составляет исследовательская компания World Brand Lab.

Вторую строчку в рейтинге заняла Microsoft Corp., третью — компания Google, в прошлом году возглавлявшая рейтинг.

Также в топ-10 вошли еще 5 американских компаний:

Amazon;

Walmart;

McDonald’s;

Coca-Cola;

Tesla.

А также два автопроизводителя: японская компания Toyota и немецкая Mercedes-Benz.

«Компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальная супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй по влиянию мировой лагерь... Германия, Швейцария и Италия составляют третий ряд лидеров брендов», — говорится в релизе.

World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тыс. брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.

Економічна Правда По материалам:

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