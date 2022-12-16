Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире — Finance.ua
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Apple возглавила рейтинг самых влиятельных брендов в мире

Фондовый рынок
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Американская компания Apple Inc. возглавил рейтинг самых влиятельных брендов в мире, который составляет исследовательская компания World Brand Lab.
Об этом говорится в пресс-релизе WBL.
Вторую строчку в рейтинге заняла Microsoft Corp., третью — компания Google, в прошлом году возглавлявшая рейтинг.
Также в топ-10 вошли еще 5 американских компаний:
  • Amazon;
  • Walmart;
  • McDonald’s;
  • Coca-Cola;
  • Tesla.
А также два автопроизводителя: японская компания Toyota и немецкая Mercedes-Benz.
«Компании из США представляют 198 из 500 лучших брендов, сохраняя влияние как глобальная супердержава брендов. Франция, Япония, Китай и Великобритания составляют второй по влиянию мировой лагерь... Германия, Швейцария и Италия составляют третий ряд лидеров брендов», — говорится в релизе.
World Brand Lab составляет рейтинг самых влиятельных брендов мира с 2003 года, отслеживая более 80 тыс. брендов из 60 стран. Всего в рейтинге представлены 33 страны.
По материалам:
Економічна Правда
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