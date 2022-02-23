Apple утвердила финальный дизайн iPhone 14 — СМИ

iPhone 14, www.macrumors.com

Корпорация из Купертино утвердила финальный дизайн топовых моделей новых айфонов, а на заводе Foxconn была запущена пробная сборка iPhone 14 Pro и Pro Max.

Как сообщают китайские СМИ, изготовление пробной партии необходимо для проверки качества сборки в соответствии со стандартами Apple. Если все хорошо — во второй половине 2022 стартует массовое производство.

Ожидается, что смартфоны серии iPhone 14 получат значительный редизайн в стиле iPhone 4 & iPhone 5. На смену вырезу Face ID придет более утонченное решение, напоминающее врезанные в экран камеры в Android-смартфонах, а «челку» заменят вырезом в форме «таблетки».

www.macrumors.com

Серьезные изменения произойдут и под капотом. В iPhone 14 увеличат максимальный объем встроенной памяти до рекордных 2 ТВ и оперативной памяти до 8 ГБ против 6 ГБ у текущего поколения. Все это отразится на их цене: за более навороченную версию придется заплатить больше.

Впрочем, редизайн коснется только премиальных моделей — 14 и 14 Max выйдут в старом дизайне с «челкой» и останутся с 60-герцовыми экранами, тогда как Pro-модели оснастят сверхсовременными матрицами LTPO OLED, которые «учат» экраны менять частоту обновления от 10 до 120 Гц в зависимости от изображаемого контента.

Презентация iPhone 14 запланирована на сентябрь — на этот раз без mini-версии. Для тех, кто не хочет тратиться, в марте или в апреле выйдет бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G. По слухам, за него попросят $300.

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