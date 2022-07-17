Apple улучшит энергосбережение в новых часах — Finance.ua

Apple улучшит энергосбережение в новых часах Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Apple улучшит энергосбережение в новых часах

Марк Гурмэн (Mark Gurman) из Bloomberg раскрыл новые подробности о будущих фишках Apple Watch.

Обозреватель сообщил, что расширенный режим энергосбережения (Low Power Mode) все еще находится в разработке. Компания готовится выпустить его примерно в то же время, что и watchOS 9 в конце этого года.

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У Apple Watch уже есть режим Power Reserve, отключающий все функции часов кроме двух — создание скриншотов и показ времени. А вот новый расширенный Low Power Mode позволит использовать приложения и другие функции в режиме сниженного энергопотребления.

Ожидается, что watchOS 9 будет выпущен в сентябре одновременно с новыми Apple Watch Series 8 и другими часами. Гурмэн ранее заявлял, что режим энергосбережения может быть «исключительно аппаратной функцией». То есть, он может быть ограничен Apple Watch Series 8 и, возможно, другими новыми моделями.

Portaltele По материалам:

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