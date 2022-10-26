Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса — Finance.ua
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Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса

Технологии&Авто
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Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса
Apple сокращает производство iPhone 14 Plus из-за низкого спроса
Компания Apple Inc. сокращает производство iPhone 14 Plus и увеличивает выпуск более дорогого iPhone 14 Pro из-за слабого спроса на модель среднего класса.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на исследовательскую компанию TrendForce.
Доля более дорогой серии iPhone 14 Pro увеличилась до 60% от общего объема выпуска из запланированных 50%, а в будущем она может возрасти до 65%, говорится в сообщении.
Сосредоточение внимания Apple на моделях высокого класса может помочь ей противостоять вялости продаж смартфонов. В разгар кризиса чипов хорошо продающиеся устройства премиумкласса Apple Pro и Pro Max помогли компании увеличить прибыль.
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В отчете TrendForce говорится, что рост процентных ставок в США может сократить потребительские расходы, взорвав спрос на iPhone в первом квартале 2023 года. Это может привести к падению производства на 14% в годовом исчислении — до 52 млн единиц.
В прошлом аналитики говорили, что версии iPhone 14 Pro и Pro Max продавались быстрыми темпами, хотя спрос на базовую модель, являющуюся бестселлером Apple, не впечатляет.
По данным исследовательской компании Canalys, Apple зарегистрировала рост поставок в третьем квартале, увеличив свою долю на мировом рынке смартфонов до 18% с 15% годом ранее. По словам Canalys, увеличение доли произошло потому, что общий рынок смартфонов сократился на 9%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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