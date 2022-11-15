Apple работает над собственной метавселенной — Bloomberg Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Apple работает над собственной метавселенной — Bloomberg

Apple, американский производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения, разрабатывает собственную версию метавселенной, хоть и планирует дистанцироваться от этого термина.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на недавние вакансии корпорации.

Согласно источнику, компания Apple ищет разработчика смешанной 3D-реальности. Удачный кандидат будет работать над созданием фреймворка для обеспечения взаимодействия в трехмерном мире смешанной действительности.

Шлем дополненной реальности от Apple обзаведется процессором M2 и десятком камер для отслеживания перемещения в пространстве.

Предполагаемая цена новинки может составить около $3000, а ее выход прогнозируют в I квартале 2023 года.

Ждать официального анонса метавселенной от Apple не стоит. По крайней мере, в интервью The Wall Street Journal вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак ранее заявил, что никогда не будет использовать слово «метавселенная».

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cryptomisto По материалам:

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