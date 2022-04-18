Apple просит Китай возобновить работу заводов по сборке iPhone — Finance.ua

Apple просит Китай возобновить работу заводов по сборке iPhone

Компания Apple ведет активные переговоры с правительством Китая о возобновлении работы производственных линий поставщиков, закрытых из-за новой вспышки COVID-19 в стране.

По данным аналитика TFI Securities Мин-Чи Куо, компания пытается возобновить производство на следующей неделе. Он также отмечает, что активные переговоры Apple, вероятно, означают, что она наблюдает высокий спрос на продукцю.

Напомним, ранее на этой неделе власти Китая объявили очередной локдаун, из-за чего свою работу приостановили почти все основные поставщики Apple, включая Foxconn, Pegatron, Quanta и Compal.

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