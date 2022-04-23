Apple проиграла: Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки — Finance.ua
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Apple проиграла: Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки

Сегодня 22:03Технологии&Авто
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Проблема зарядных устройств обсуждается уже много лет. Разные страны и отдельные компании пытаются унифицировать форму разъемов, чтобы один провод подключался ко всем устройствам. Apple всегда сопротивлялась этому.
Депутаты Европарламента приняли решение о введении единого стандарта разъема для зарядки мобильных устройств. Об этом идет речь в сообщении на сайте организации.
Согласно источнику, решение было принято почти единогласно — поддержали инициативу 43 депутата, а выступили против всего два.

Что это значит:

  • Теперь производители электроники, желающие продавать свои девайсы в Европе, будут обязаны использовать USB Type-С, а не свои варианты зарядного порта.
  • По мнению Еврокомиссии, такой шаг поможет снизить количество электронного мусора, ведь владельцам техники не придется покупать новый кабель зарядки для каждого устройства.
  • Новое правило распространяется на смартфоны, планшеты, камеры, электронные книги, наушники, портативные колонки и консоли.
  • Позже в этот список предложили добавить еще и ноутбуки, но сейчас этот вопрос обсуждается.
  • Исключение сделают только для тех устройств, которые физически не вместят USB-С — например, некоторые «умные» часы и фитнес-браслеты.
Кроме того, депутаты хотят обязать вендоров соблюдать минимальную совместимость стандартов беспроводной зарядки. Они опасаются, что производители будут хитрить, ограничивая покупателей только собственными зарядными устройствами с помощью различных технических или программных решений.

Apple проиграла

Как известно, компания Apple до сих пор использует в iPhone собственный разъем Lightning, впервые представленный еще в iPhone 5. Компанию неоднократно критиковали за то, что она не спешит апгрейдить порт своих смартфонов, хотя в MacBook и iPad USB-C появился довольно давно.
Сама Apple считает, что новые правила ЕС ограничивают инновации, и постоянно делала соответствующие заявления по этой теме, пытаясь убедить депутатов, но, судя по всему, ей придется подчиниться. Поэтому вскоре мы увидим iPhone с портом USB-C или вовсе без разъемов.
По материалам: Телеканал 24
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