Apple прекратила выпуск еще 5 продуктов — Finance.ua

Apple прекратила выпуск еще 5 продуктов 10.11.2023, 01:12 — Технологии&Авто

Apple прекратила выпуск еще 5 продуктов

Поскольку близится конец 2023 года, сейчас есть хорошая возможность оглянуться на некоторые устройства и аксессуары, которые Apple прекратила выпускать в течение года.

Продукция Apple, снятая с производства в 2023 году, включает в себя iPhone 13 mini, 13-дюймовый MacBook Pro, аккумулятор MagSafe, зарядное устройство MagSafe Duo и кожаные аксессуары.

iPhone Mini

Apple прекратила производство iPhone 13 mini в сентябре после представления серии iPhone 15, и это означало полный конец iPhone mini, хотя обновленный iPhone 12 mini пока остается доступным в онлайн-магазине Apple в США.

Оснащенный 5,4-дюймовым дисплеем с тонкими рамками iPhone mini был фаворитом среди поклонников меньших смартфонов, но исследовательские компании заявили, что у этой модели были низкие продажи по сравнению с другими моделями iPhone. В прошлом году Apple решила не выпускать iPhone 14 mini, но оставила доступным iPhone 13 mini как более дешевый вариант.

Самым маленьким iPhone, который Apple продает совершенно новым, сейчас является iPhone SE с 4,7-дюймовым дисплеем, но у него очень устаревший дизайн с кнопкой и более толстыми рамками, а по слухам, следующий iPhone SE будет иметь больший 6,1-дюймовый дисплей.

13-дюймовый MacBook Pro

На прошлой неделе Apple прекратила производство 13-дюймового MacBook Pro после происшествия Scary Fast. Ноутбук был разработан семилетней давности, и это был последний Mac, оснащенный сенсорной панелью вместо физических функциональных клавиш.

13-дюймовый MacBook Pro был фактически заменен новым 14-дюймовым MacBook Pro первоначального уровня со стандартным чипом M 3 , хотя первый стартовал от 1299 долларов, а второй — от 1599 долларов. 14-дюймовая модель предлагает несколько обновлений по сравнению с 13-дюймовой моделью, например, чип M 3 , дисплей ProMotion 120 Гц, камеру 1080p и больше портов.

Аккумулятор MagSafe

Apple прекратила выпуск аккумуляторной батареи MagSafe в сентябре после представления серии iPhone 15. Аккумулятор ‌MagSafe Battery Pack‌, выпущенный в 2021 году, стоил $99 и крепится магнитом к задней панели iPhone 12 и более новых моделей, обеспечивая часы автономной работы. Хотя все модели iPhone 15 теперь оснащены портом USB-C, аккумулятор имеет зарядный порт Lightning, поэтому он фактически устарел.

Зарядное устройство MagSafe Duo

Apple прекратила производство зарядного устройства MagSafe Duo в сентябре после представления серии iPhone 15. Зарядное устройство MagSafe Duo Charger, выпущенное в 2020 году, представляло собой складной зарядный коврик за $129 с зарядным устройством MagSafe для iPhone и магнитной зарядной шайбой Apple Watch. Как и аккумулятор MagSafe, у него был зарядный порт Lightning.

Кожаные аксессуары

В сентябре Apple прекратила продажу кожаных аксессуаров, включая кожаные версии чехлов для iPhone, кошелек MagSafe Wallet, ремешки Apple Watch и т. п. , как часть мер компании по экологической ответственности. Apple представила новый тканевый материал FineWoven для аксессуаров, который, по ее словам, имеет «значительно более низкий» углеродный след, чем кожа, но клиенты жаловались на то, что новые чехлы для iPhone подвержены царапинам и пятнам.

Portaltele По материалам:

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