Apple представит iPhone 14 в начале сентября: что в нем нового — Finance.ua

Apple представит iPhone 14 в начале сентября: что в нем нового Сегодня 22:57 — Фондовый рынок

Техгигант Apple планирует 7 сентября провести презентацию новой линейки iPhone 14 и Apple Watch Series 8.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.

Стандартный iPhone 14 будет выглядеть похожим на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой «мини» версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это впервые, когда Apple выпустит iPhone не Pro-версию с дисплеем такого размера.

В то же время компания планирует существенные изменения для линейки iPhone 14 Pro. Apple избавится от «челки» на экране и заменит ее отверстием в форме таблетки для датчиков Face ID и отверстием для камеры. Компания также добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro, а для обычных моделей сохранит чип A15 с iPhone 13.

Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro касаются камеры, которая может казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхшироугольной и телефото сенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.

Для последних часов Apple, известных как Series 8, Apple добавит функции женского здоровья и датчик температуры тела. Стандартные часы будут выглядеть подобно Series 7, но новая профессиональная модель ориентирована также на поклонников спорта.

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Часы будут иметь больший дисплей, крепкий титановый корпус, новые функции отслеживания физической активности и большее время автономной работы. Компания также планирует новый Apple Watch SE, недорогие смарт-часы с более быстрым чипом.

Также в сентябре планируется запуск iOS 16 и watchOS 9, а в октябре компания планирует выпустить macOS Ventura вместе с iPadOS.

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Економічна Правда По материалам:

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