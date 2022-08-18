Apple представит iPhone 14 в начале сентября: что в нем нового — Finance.ua
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Apple представит iPhone 14 в начале сентября: что в нем нового

Фондовый рынок
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Техгигант Apple планирует 7 сентября провести презентацию новой линейки iPhone 14 и Apple Watch Series 8.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, осведомленных в этом вопросе.
Стандартный iPhone 14 будет выглядеть похожим на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой «мини» версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это впервые, когда Apple выпустит iPhone не Pro-версию с дисплеем такого размера.
В то же время компания планирует существенные изменения для линейки iPhone 14 Pro. Apple избавится от «челки» на экране и заменит ее отверстием в форме таблетки для датчиков Face ID и отверстием для камеры. Компания также добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro, а для обычных моделей сохранит чип A15 с iPhone 13.
Apple представит iPhone 14 в начале сентября: что в нем нового
Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro касаются камеры, которая может казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхшироугольной и телефото сенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.
Для последних часов Apple, известных как Series 8, Apple добавит функции женского здоровья и датчик температуры тела. Стандартные часы будут выглядеть подобно Series 7, но новая профессиональная модель ориентирована также на поклонников спорта.
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Часы будут иметь больший дисплей, крепкий титановый корпус, новые функции отслеживания физической активности и большее время автономной работы. Компания также планирует новый Apple Watch SE, недорогие смарт-часы с более быстрым чипом.
Также в сентябре планируется запуск iOS 16 и watchOS 9, а в октябре компания планирует выпустить macOS Ventura вместе с iPadOS.
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По материалам:
Економічна Правда
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