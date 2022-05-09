Apple представила специальную версию наушников Powerbeats Pro от лондонского дизайнера — Finance.ua

Apple представила специальную версию наушников Powerbeats Pro от лондонского дизайнера
Apple выпустила новую версию беспроводных наушников Beats Powerbeats Pro.
В чем разница?
Специальная версия Powerbeats Pro была разработана совместно с Парией Фарзане (Paria Farzaneh), дизайнером из Лондона. Наушники отличаются необычным желтым и темно-фиолетовым рисунком, которым украшены сами наушники и футляры. Кроме того, устройство поставляется в уникальной упаковке.
Новое издание Powerbeats Pro сохранило ценник, как у обычной модели — $250. Правда, сейчас работает специальное предложение для обычных Beats Powerbeats Pro — их можно купить за $200.