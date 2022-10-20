Apple представила новый «базовый» iPad (фото, видео) — Finance.ua

Apple представила новый «базовый» iPad (фото, видео) Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Apple представила новый «базовый» iPad (фото, видео), Фото: mezha.media

Компания Apple без отдельной презентации обновила линейку планшетов, представив iPad 10-го поколения, получивший новый дизайн, больший экран и, наконец, порт USB Type-C.

Внешний вид нового «базового» планшета Apple стал ближе к старшим моделям линейки, таким как iPad Air и Pro. Компания отказалась от традиционной кнопки-сканера отпечатков TouchID под экраном и перенесла ее на верхнюю грань корпуса. Последний по-прежнему сделан из алюминия, однако теперь представлен в четырех цветах — сером, голубом, розовом и желтом.

Размеры планшета составляют 246,8×179,5 мм, он получился очень тонким — всего 7 мм. Вес немного варьируется в зависимости от возможностей подключения, для версии только с Wi-Fi он достигает 477 граммов, а для Wi-Fi + 5G чуть больше — 481 грамм.

iPad 10-го поколения оснащен большим — 10,9-дюймовым IPS экраном Liquid Retina с разрешением 2360×1640 точек, максимальной яркостью 500 нит, True Tone, а также поддержкой Apple Pencil первого поколения. Для зарядки этого стилуса требуется порт Lightning, поэтому Apple при покупке первого Apple Pencil теперь кладет с ним в комплект переходник с USB-C на Lightning. Но если у пользователя уже есть стилус, такой переходник нужно будет купить отдельно, и стоит он $9 в США и 10 евро в ЕС.

Фото: mezha.media

В качестве платформы для нового iPad компания Apple использовала 5-нанометровый чип A14 Bionic, впервые представленный вместе с линейкой iPhone 12 в 2020 году. Это небольшое обновление по сравнению с 9 поколением iPad, работающим на чипе A13 Bionic и остающимся в продаже по цене от $329 в США.

Новый планшет получил обновленную основную камеру, теперь это 12-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.8 и автофокусом, который способен записывать видео в 4К при 60 кадрах в секунду.

Фронтальная камера iPad расположена над дисплеем не в портретном, а в пейзажном положении, что гораздо удобнее для видеозвонков. Характеристики камеры при этом не изменились, это все тот же 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль FaceTime с углом обзора 122°, диафрагмой f/2.4 и возможностью записывать Full HD видео при 60 кадрах в секунду.

Еще одно важное нововведение в iPad — это стереодинамики, расположенные на боковых гранях, а не только на одной, как в предыдущем поколении.

Вместе с обновлением платформы в Apple добавили в новый планшет более быстрый 802.11ax Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.2. Версия с модулем для мобильного интернета теперь поддерживает не только LTE, но и 5G.

Интересно, что iPad 10-го поколения получил меньший, чем был в 9-м, аккумулятор на 28,6 Вт·ч, однако Apple обещает тот же уровень автономности — до 10 часов работы в браузере или просмотре видео. При использовании LTE или 5G автономность заявлена несколько ниже — до 9 часов браузинга. Заряжается новый iPad через порт USB Type-C, как и старшие модели. Отдельно на боковой грани планшета есть магнитный Smart Connector, используемый для подключения новой обложки-клавиатуры Magic Keyboard Folio.

Фото: mezha.media

Традиционно для «базового» iPad Apple предлагает покупателям модели с 64 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти, а также только с Wi-Fi или с Wi-Fi + 5G. Таким образом, самый доступный iPad в США стартует с $449 не учитывая налогов, а самый дорогой обойдется в $749. Если добавить аксессуары, как первое поколение Apple Pencil за $99 и клавиатура Magic Keyboard Folio за $249, то самый дорогой «базовый» iPad получится даже немного дороже, чем MacBook Air M1.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.