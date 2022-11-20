Apple планирует перейти на американские чипы — Finance.ua

Apple планирует перейти на американские чипы 20.11.2022, 01:07 — Технологии&Авто

Apple планирует перейти на американские чипы

Apple готовится перейти на чипы американского производства с 2024 года.

Гендиректор компании Тим Кук заявил об этом на встрече с немецкими работниками, пишет Bloomberg.

Apple уже приняла решение выкупить завод в штате Аризона. Ожидается, что он заработает в 2024 году. Будут выпускать 20 тысяч микросхем в месяц.

Переход на чипы американского производства снизит зависимость Apple от поставок из Азии. Сейчас на заводах Тайваня производится 60% процессоров в мире. Кук также озвучил планы закупки процессоров европейского производства.

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