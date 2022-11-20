Apple планирует перейти на американские чипы — Finance.ua

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Apple планирует перейти на американские чипы

Технологии&Авто
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Apple планирует перейти на американские чипы
Apple планирует перейти на американские чипы
Apple готовится перейти на чипы американского производства с 2024 года.
Гендиректор компании Тим Кук заявил об этом на встрече с немецкими работниками, пишет Bloomberg.
Apple уже приняла решение выкупить завод в штате Аризона. Ожидается, что он заработает в 2024 году. Будут выпускать 20 тысяч микросхем в месяц.
Переход на чипы американского производства снизит зависимость Apple от поставок из Азии. Сейчас на заводах Тайваня производится 60% процессоров в мире. Кук также озвучил планы закупки процессоров европейского производства.
По материалам:
detector.media
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