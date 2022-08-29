Apple планирует использовать бренд Reality для своей гарнитуры смешанной реальности — Bloomberg Сегодня 23:48 — Технологии&Авто

Apple планирует использовать бренд Reality для своей гарнитуры смешанной реальности — Bloomberg

Заявки на товарные знаки, обнаруженные ресурсом Bloomberg, указывают на то, что Apple может использовать слово Reality в названии и бренде своей гарнитуры смешанной реальности. В трех отдельных заявках представлены товарные знаки Reality One, Reality Pro и Reality Processor. Также ранее в коде Apple и заявке на торговый знак было обнаружено название операционной системы realityOS, потенциально связанной с гарнитурой.

Заявки были поданы не Apple, а компанией Immersive Health Solutions, LLC. Такие компании, как Apple, часто используют одноразовые компании для регистрации патентов и товарных знаков для обеспечения анонимности. Но, как отмечает Bloomberg, компания Immersive Health Solutions, расположенная в Делавере, была зарегистрирована Corporation Trust Co. — еще одной подставной компанией, фигурировавшей в товарном знаке realityOS.

Кроме США, заявки на регистрацию указанных товарных знаков также были поданы в ЕС, Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Коста-Рике и Уругвае. Во всех трех заявках упоминаются «гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, защитные очки, очки и умные очки».

Вероятно, торговая марка Reality One принадлежит названию базовой версии гарнитуры, а Reality Pro указывает на версию с улучшенными характеристиками, которую Apple запланировала в будущем. Между тем название Reality Processor может принадлежать процессору гарнитуры, который, по слухам, является чипом M2.

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