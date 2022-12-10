Apple перенесла запуск беспилотного электромобиля на 2026 год — Bloomberg — Finance.ua
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Apple перенесла запуск беспилотного электромобиля на 2026 год — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple сократила амбициозные планы по автономному управлению для своего будущего автомобиля и отложила дату его запуска примерно на год до 2026 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Автомобильный проект Titan находился во взвешенном состоянии за последние несколько месяцев, поскольку руководители Apple столкнулись с реальностью, что их видение полностью автономного транспортного средства — без руля или педалей — невозможно при современных технологиях.
Источники агентства рассказали, что компания планирует создать менее амбициозный дизайн, включающий руль и педали и поддерживающий только полную автономность на автомагистралях.
Предполагается, что водитель автомобиля во время движения по магистрали сможет заниматься своими делами, к примеру смотреть фильм или играть в игру, и будет получать заблаговременное уведомление, чтобы перейти на ручное управление во время приближения к городским улицам или ухудшения погодных условий.
Компания обсуждала запуск этой функции сначала в Северной Америке, а затем со временем ее усовершенствование и расширение.
По материалам:
Економічна Правда
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