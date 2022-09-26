Apple отказалась от проведения второй осенней презентации в 2022 году — Bloomberg — Finance.ua
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Apple отказалась от проведения второй осенней презентации в 2022 году — Bloomberg

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Компания Apple не будет проводить октябрьскую презентацию своих новых гаджетов. Это касается как минимум четырех устройств — они просто появятся на сайте компании в сопровождении пресс-релизов.
Об этом сообщает редактор издания Bloomberg и Инсайдер Марк Гурман.
Какие еще устройства Apple представит до конца года:
  • Mac Mini с системами-на-чипе Apple M2 и M2 Pro;
  • MacBook Pro 14 и 16 с чипами M2 Pro и M2 Max;
  • iPad Pro 11 и 12,9 с чипом M2;
  • Apple TV из A14.
Ранее предполагалось, что для их анонса в конце октября пройдет отдельный онлайн-ивент. Журналист считает, что ни одно из этих устройств не получит глобальных улучшений: преимущественно изменения будут касаться производительности. В этой связи «маловероятно», что Apple решит провести ради этого самостоятельное мероприятие.
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Гурман тоже ничего не сказал об обновлении базового iPad. По слухам, планшет должен получить серьезный редизайн: боковые грани станут плоскими, а на верхней и нижней гранях появятся прорези для стереодинамиков. Возможно, купертиновцы приберегли гаджет для последующих презентаций.
По материалам:
УНІАН
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