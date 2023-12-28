Apple оспорила решение о запрете импорта двух моделей Apple Watch — Finance.ua

Apple оспорила решение о запрете импорта двух моделей Apple Watch Сегодня 22:44 — Фондовый рынок

Американская компания Apple оспорила решение о запрете импорта своих часов Apple Watch на основании патентной жалобы компании Masimo после того, как администрация президента США Джо Байдена отказалась налагать вето по этому делу.

Об этом сообщает Reuters.

Спикер Apple заявил, что компания обжаловала запрет в Апелляционном суде Федерального округа США в Вашингтоне. «Мы категорически не согласны с решением Комиссии по вопросам международной торговли США и соответствующим распоряжением об исключении, и принимаем все меры, чтобы как можно быстрее вернуть Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 клиентам в США», — заявила Apple.

Технический гигант также обратился в суд с просьбой приостановить действие запрета, по крайней мере, пока Таможенно-пограничная служба США не решит, нарушают ли обновленные версии его часов патенты Masimo, и приостановить действие запрета, пока суд будет рассматривать запрос Apple.

По данным Apple, американская таможня должна принять свое решение 12 января. Напомним, в США вступило в силу решение правительственного трибунала о запрете импорта часов Apple. Основанием для этого стала жалоба компании Masimo, занимающейся технологиями медицинского мониторинга.

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