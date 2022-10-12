Apple обновила операционную систему iPhone — Finance.ua

Apple обновила операционную систему iPhone
Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы на iPhone (iOS 16.0.3) для исправления багов.
Об этом сообщает GSM Arena.
Общий «вес» обновления составляет около 1 Гб.
Отмечается, что благодаря обновлению «операционки» в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет решена одна проблема с задержкой или непоступлением уведомлений.
Apple также исправила ряд других багов:
- в некоторых моделях iPhone 14 наблюдалась низкая громкость микрофона при совершении телефонных звонков через Apple CarPlay;
- в некоторых случаях приложение Камера медленно запускалось или переключалось на iPhone 14 Pro или 14 Pro Max;
- Приложение Почта неумышленно аварийно завершало работу при запуске после того, как пользователь получил «неисправное» электронное письмо.
Обновление можно загрузить в «Настройках» устройства.
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