Apple обновила операционную систему iPhone — Finance.ua

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Apple обновила операционную систему iPhone

Технологии&Авто
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Apple обновила операционную систему iPhone
Apple обновила операционную систему iPhone
Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы на iPhone (iOS 16.0.3) для исправления багов.
Об этом сообщает GSM Arena.
Общий «вес» обновления составляет около 1 Гб.
Отмечается, что благодаря обновлению «операционки» в моделях iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будет решена одна проблема с задержкой или непоступлением уведомлений.
Apple также исправила ряд других багов:
  • в некоторых моделях iPhone 14 наблюдалась низкая громкость микрофона при совершении телефонных звонков через Apple CarPlay;
  • в некоторых случаях приложение Камера медленно запускалось или переключалось на iPhone 14 Pro или 14 Pro Max;
  • Приложение Почта неумышленно аварийно завершало работу при запуске после того, как пользователь получил «неисправное» электронное письмо.
Обновление можно загрузить в «Настройках» устройства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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