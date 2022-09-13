Apple обновила «операционку» iPhone — Finance.ua

Apple обновила «операционку» iPhone Сегодня 23:30 — Технологии&Авто

Apple обновила «операционку» iPhone

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 16).

Об этом сообщает CNBC

Apple ежегодно выпускает обновления программного обеспечения, чтобы сохранить iPhone «свежим». В отличие от операционной системы Android от Google, iOS доступен для всех поддерживаемых устройств Apple одновременно.

Ряд новых функций будут доступны для владельцев моделей iPhone 8 или более новых версий.

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Теперь пользователи, в частности, могут редактировать или отменить отправку сообщения в iMessage в течение 15 минут после его отправки. При этом другой пользователь сможет увидеть, что сообщение было отредактировано или удалено.

Встроенное приложение Почта на iPhone позволит пользователям планировать отправку электронной почты позже во времени.

Также функция «Умная диктовка» позволит пользователям произносить речи, автоматически расставляя в конвертируемых на экране текстах запятые, точки, знаки вопроса и даже эмодзи.

В компании также разрешили пользователям добавлять разные остановки к маршруту в Apple Maps, как то остановка в кафе по дороге на работу.

Укрінформ По материалам:

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