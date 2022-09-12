Apple назвала дату выхода iOS 16 — Finance.ua

Apple назвала дату выхода iOS 16 12.09.2022, 00:34 — Фондовый рынок

Apple назвала точную дату выхода новой операционной системы для iPhone.

Об этом сообщает сайт компании.

После презентации, на которой американская компания представила новые смартфоны, смарт-часы и наушники, на сайте корпорации появились сроки выхода iOS 16. Из сообщения следует, что новая версия операционной системы для смартфонов будет доступна для загрузки 12 сентября по всему миру. Актуальная iOS 16 была анонсирована в июне.

Читайте также Apple презентовала новые Apple AirPods Pro 2

Также Apple раскрыла список устройств, которые получат поддержку iOS 16. ОС будет доступна всем смартфонам бренда, начиная с iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Также актуальную iOS можно будет установить на iPhone X и iPhone SE второго поколения.

Кроме того, 12 сентября пользователи Apple Watch смогут скачать на свои девайсы watchOS 9. Дата выхода операционных систем MacOS Ventura и iPadOS 15 — для компьютеров и планшетов Apple — не указана. Судя по всему, ОС появятся к концу года.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.