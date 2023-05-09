Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года — Finance.ua
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Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года

Фондовый рынок
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Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года
Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года, freepik.com
Apple впервые в США начала продавать восстановленные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max. Эти модели были представлены в январе вместе с новым Mac mini, еще не доступным в обновленном виде.
На отремонтированные модели предоставляется скидка примерно на 15% по сравнению с эквивалентными совершенно новыми конфигурациями. Apple тестирует, проверяет, очищает и переупаковывает все отремонтированные компьютеры Mac, чтобы убедиться, что они полностью функциональны и в хорошем состоянии, на них распространяется годовая ограниченная гарантия и подлежит покрытию AppleCare+.
Последние модели MacBook Pro обеспечивают до 20% более быструю производительность и до 30% более быструю графику по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбуки также могут быть сконфигурированы до 96 ГБ оперативной памяти, по сравнению с максимальными 64 ГБ ранее, и они оснащены Wi-Fi 6E, портом HDMI 2.1 с поддержкой внешнего дисплея 8K и продолжительным временем автономной работы.
По материалам:
Portaltele
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