Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года — Finance.ua

Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года Сегодня 22:28 — Фондовый рынок

Apple начинает продажу восстановленных моделей MacBook Pro 2023 года, freepik.com

Apple впервые в США начала продавать восстановленные 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro с процессорами M 2 Pro и M 2 Max. Эти модели были представлены в январе вместе с новым Mac mini, еще не доступным в обновленном виде.

На отремонтированные модели предоставляется скидка примерно на 15% по сравнению с эквивалентными совершенно новыми конфигурациями. Apple тестирует, проверяет, очищает и переупаковывает все отремонтированные компьютеры Mac, чтобы убедиться, что они полностью функциональны и в хорошем состоянии, на них распространяется годовая ограниченная гарантия и подлежит покрытию AppleCare+.

Последние модели MacBook Pro обеспечивают до 20% более быструю производительность и до 30% более быструю графику по сравнению с предыдущим поколением. Ноутбуки также могут быть сконфигурированы до 96 ГБ оперативной памяти, по сравнению с максимальными 64 ГБ ранее, и они оснащены Wi-Fi 6E, портом HDMI 2.1 с поддержкой внешнего дисплея 8K и продолжительным временем автономной работы.

Portaltele По материалам:

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