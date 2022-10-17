Apple Music и Apple TV появятся на ПК с Windows в 2023 году — Finance.ua
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Apple Music и Apple TV появятся на ПК с Windows в 2023 году

Технологии&Авто
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Apple Music и Apple TV появятся на ПК с Windows в 2023 году
Apple Music и Apple TV появятся на ПК с Windows в 2023 году
Корпорация Microsoft 13 октября объявила, что программы Apple TV и Apple Music для Windows станут доступны в 2023 году. Бета-версии программ скоро будут доступны в Microsoft Store.
Об этом сообщило издание Times of India.
Сейчас на Windows ими можно пользоваться только через tv.apple.com и music.apple.com или iTunes.
Кроме того, приложение Windows 11 Photos интегрирует iCloud. Это означает, что пользователи ОС смогут просматривать свою библиотеку фотографий iCloud в стандартном приложении Windows Photos. Ранее можно было только загружать копию фотографий из iCloud с помощью iCloud для Windows.
Интеграция в программу Photos обеспечит такой же доступ, как и у пользователей Apple с iCloud Photos на Mac. Бета-версия этой интеграции доступна для пользователей программы Windows Insider с 13 октября, а публичный запуск состоится в течение следующих нескольких месяцев.
По материалам:
Діло
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