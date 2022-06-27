Apple может выпустить еще один компьютер в этом году — Finance.ua
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Apple может выпустить еще один компьютер в этом году

Фондовый рынок
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Дизайнер Паркер Ортолани показал, каким может быть 27-дюймовый iMac Pro, который может получиться уже в этом году.
Моноблок получит такие же изменения в корпусе — он перестанет быть клиновидным и окажется плоским. Рамка на передней панели экрана уменьшится, логотип на задней крышке будет соответствовать цвету корпуса, только окажется немного светлее.
Apple может выпустить еще один компьютер в этом году
Также дизайнер изобразил аксессуары для компьютера, а именно клавиатуру и мышь. Они также будут окрашены в цвет корпуса моноблока. Кстати, если верить рендерам, цвета будут следующими: зеленый, бордовый, синий, черный и золотистый.
Напомним, в прошлом году вышел iMac с радикально обновленным дизайном, а именно измененными параметрами и цветом корпуса.
Последними новинками стали MacBook Air и MacBook Pro 13. Их показали в июне текущего года на WWDC 2022.
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По материалам:
itechua
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