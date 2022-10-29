Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в следующем году — Bloomberg — Finance.ua
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Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в следующем году — Bloomberg

Технологии&Авто
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Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в следующем году — Bloomberg
Apple может сменить зарядное устройство в iPhone на USB-C в следующем году — Bloomberg
После долгих лет выпуска iPhone с оригинальным портом Lightning, компания Apple начнет выпускать смартфоны USB-C, так как этого требует европейское законодательство.
Об этом сообщило издание Bloomberg.
С 2024 года в Евросоюзе вступает в силу требование об унификации зарядных устройств. Нормы закона распространяются и на американские компании.
Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак подтвердил, что перевод устройства на более распространенную зарядку состоится согласно законодательству Евросоюза. При этом он не назвал срок перехода.
Между Apple и ЕС в течение десяти лет шли споры по поводу зарядных устройств. Джосвиак напомнил, как когда-то европейские власти хотели, чтобы Apple приняла Micro-USB. Брюссель настаивал перевести iPhone на USB-C из-за жалоб потребителей, что вынуждены использовать разные типы зарядок. Однако из-за того, что компании не смогли договориться, потребовалось политическое вмешательство.
Apple уже перевела свои Mac, iPad и аксессуары на USB-C от Lightning и других разъемов.
С 2026 года стандарт по разъемам распространится и на ноутбуки, что дает их производителям определенное время для адаптации, однако многие производители уже используют USB-C.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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