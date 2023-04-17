Apple инвестирует еще $200 миллионов в фонд по сокращению выбросов углерода — Finance.ua
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Apple инвестирует еще $200 миллионов в фонд по сокращению выбросов углерода

Фондовый рынок
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Apple инвестирует еще $200 миллионов в фонд по сокращению выбросов углерода
Apple инвестирует еще $200 миллионов в фонд по сокращению выбросов углерода
Компания Apple заявила, что удвоила свои финансовые обязательства перед фондом, который она создала два года назад для инвестирования в проекты, которые удаляют углерод из атмосферы.
Об этом пишет Reuters.
Производитель iPhone заявил, что инвестирует еще 200 миллионов долларов в свой Фонд восстановления, созданный в 2021 году с первоначальным объемом в 200 миллионов долларов.
Ожидается, что дополнительные инвестиции помогут фонду приступить к новым проектам и удвоить ранее заявленную цель — удалить около 1 миллиона метрических тонн углекислого газа в год, заявили в компании.
Apple прилагает усилия, чтобы к 2030 году стать углеродно-нейтральной через всю свою цепочку поставок и жизненный цикл каждого продукта.
Фонд, созданный совместно с Goldman Sachs Group и некоммерческой организацией Conservation International, за последние два года инвестировал в лесные угодья в Бразилии и Парагвае.
Расширенный фонд будет управляться Climate Asset Management, совместным предприятием HSBC Asset Management и Pollination, добавили в Apple.
«Фонд восстановления — это инновационный инвестиционный подход, который приносит реальную, измеряемую пользу для планеты, не преследуя получение финансовой прибыли», — сказала Лиза Джексон, вице-президент Apple по вопросам окружающей среды, политики и социальных инициатив.
По материалам:
Економічна Правда
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