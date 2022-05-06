Apple, Google и Microsoft хотят избавиться от паролей в 2023 году — Finance.ua

Пароли как таковые — не слишком надежный метод защитить свою информацию. Согласно ежегодному отчету Verizon о нарушении данных, слабые и легкоугадываемые пароли ответственны за более чем 80% всех утечек данных.
Технологические гиганты объявили, что расширяют поддержку стандарта входа без пароля от Альянса FIDO и Консорциума World Wide Web. Это означает, что вскоре появится возможность использовать свой смартфон для входа в приложение или веб-сайт независимо от операционной системы или браузера.
Для этого нужно будет только разблокировать свой смартфон — например, через отпечаток пальца, сканирование лица или PIN-код устройства.
Пользователи также смогут автоматически получать доступ к своим учетным данным FiDO (ключам доступа) для входа на нескольких устройствах, в том числе новых без необходимости повторно входить в каждый аккаунт.
Хотя все три компании Apple, Google и Microsoft уже давно поддерживают стандарт беспарольного входа, созданный Альянсом FIDO, пользователи все еще вынуждены заходить в каждый аккаунт на новом устройстве через стандартный логин и пароль. Только после этого можно использовать для логина, например отпечаток пальца.
В течение следующего года три технологических гиганта внедрят беспарольные стандарты входа в MacOS и Safari; Android и Chrome; и Windows и Edge. Это означает, что пользователи смогут войти в аккаунт Google Chrome, работающий на компьютере с ОС Microsoft Windows, с помощью ключа доступа на устройстве Apple.
Это значительно усложнит для хакеров удаленный взлом данных для входа, поскольку для входа требуется доступ к физическому устройству.