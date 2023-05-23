Apple будет разрабатывать собственный искусственный интеллект — Finance.ua

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Apple будет разрабатывать собственный искусственный интеллект

Технологии&Авто
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Apple будет разрабатывать собственный искусственный интеллект
Apple будет разрабатывать собственный искусственный интеллект
Американская корпорация Apple решила нарастить свои ресурсы в области искусственного интеллекта, разместив десяток вакансий.
Об этом сообщили журналисты издания TechCrunch, проанализировав вакансии Apple по направлению ИИ.
Как отмечает издание, технологический гигант ищет специалистов в области машинного обучения, заинтересованных в разработке «экстраординарных автономных систем». Другие вакансии направлены на экспертов по разработке нейросетей, которые помогали бы редактировать изображения, видео, а также создавать 3D-аватары.
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Пока не известно, ищет ли Apple специалистов для разработки нового продукта, или хочет покрыть потребности для существующих проектов. По данным TechCrunch, Apple ускорилась с поиском специалистов в области ИИ в конце апреля.
На момент написания новости представители Apple не делали никаких публичных анонсов по разработке продуктов в области искусственного интеллекта. Впрочем, руководство компании изменило политику по использованию чат-ботов сотрудниками.
В Apple работникам запретили использовать чат-бот ChatGPT, опасаясь, что корпоративные данные компании могут быть скомпрометированы. Ограничения также распространяются на ИИ от Microsoft под названием GitHub Copilot, которая автоматизирует написание программного кода. По данным СМИ, Apple намерена разработать собственную технологию искусственного интеллекта, заменив существующие решения.

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Несмотря на запрет использования ChatGPT для сотрудников, на прошлой неделе для клиентов Apple стало доступно официальное мобильное приложение для работы чат-ботом на iOS. Хотя пока приложение официально работает только для жителей США, в ближайшие недели OpenAI предоставит доступ к мобильной версии чат-бота еще ряду стран. Компании важно собрать фидбек пользователей для дальнейшего усовершенствования ПО.
По материалам:
noworries
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