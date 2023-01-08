Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных — Finance.ua
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Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных

Энергетика
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Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных
Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных
Компания Apple решила найти применение теплу, которое производят ее центры обработки данных.
Речь идет о центре обработки данных (ЦОД) в Дании. Тепло, производимое им, планируется использовать для отопления находящегося неподалеку города Виборг.
Местные власти настаивают на том, чтобы Apple подключила свой ЦОД к местной тепловой сети. И компания заявила, что сделает это в рамках расширения уже в новом году.
На местной электростанции уже есть система централизованного теплоснабжения, которая подает горячую воду в дома города, что должно упростить реализацию проекта.
Ранее сообщалось, как это будет работать. Так, согласно плану, вода из ЦОД Apple с температурой около 30°C будет дополнительно нагреваться на электростанции до 50°C и поступать в городскую систему, где ее температуру будут повышать уже до 60°C (140°F).
По материалам:
iLenta
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