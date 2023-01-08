Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных — Finance.ua

Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных Сегодня 02:45 — Энергетика

Apple будет отапливать город Виборг теплом от центра обработки данных

Компания Apple решила найти применение теплу, которое производят ее центры обработки данных.

Речь идет о центре обработки данных (ЦОД) в Дании. Тепло, производимое им, планируется использовать для отопления находящегося неподалеку города Виборг.

Местные власти настаивают на том, чтобы Apple подключила свой ЦОД к местной тепловой сети. И компания заявила, что сделает это в рамках расширения уже в новом году.

На местной электростанции уже есть система централизованного теплоснабжения, которая подает горячую воду в дома города, что должно упростить реализацию проекта.

Ранее сообщалось, как это будет работать. Так, согласно плану, вода из ЦОД Apple с температурой около 30°C будет дополнительно нагреваться на электростанции до 50°C и поступать в городскую систему, где ее температуру будут повышать уже до 60°C (140°F).

iLenta По материалам:

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