Апелляционный суд в Гааге подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму — Finance.ua

Апелляционный суд в Гааге подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму Сегодня 14:29 — Фондовый рынок

Апелляционный суд в Гааге подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанка в Крыму

Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) 19 июля подтвердил незаконность экспроприации россией активов ПриватБанк а в оккупированном ею Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба украинского государственного учреждения.

В частности, суд отклонил в полном объеме требования рф об обжаловании промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 года и частичного арбитражного решения от 4 февраля 2019 года относительно юрисдикции и обязательств, вынесенных постоянной палатой третейского суда в Гааге в арбитражном производстве против рф относительно защиты инвестиций ПриватБанка.

«Решение Апелляционного суда устраняет еще одно препятствие, созданное россией по делу ПриватБанка, окончательное слушание которого по вопросам определения размера нанесенного ущерба состоится в постоянной палате третейского суда в октябре 2022 года», — указывают в банке.

Как отметил председатель правления ПриватБанка Герхард Бьош, это решение является важным свидетельством победы верховенства права, и в сложные времена для Украины особенно важно, чтобы агрессор столкнулся с последствиями своих действий.

В финучреждении напоминают, что до апреля 2014 ПриватБанк осуществлял постоянную активную деятельность в Крыму, ему принадлежали значительные активы на территории полуострова, в том числе кредиты, недвижимость и наличные средства.

Однако вскоре после незаконной оккупации Крыма россия предприняла ряд мер, повлекших незаконную экспроприацию крымских активов ПриватБанка и прекращение деятельности ПриватБанка в Крыму.

В ответ на это в 2015 году ПриватБанк подал иск в арбитражный суд против России в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

В этом арбитражном производстве, от участия в котором россия выбрала уклониться, арбитражный суд вынес промежуточное и частичное решение, установив, что он имеет юрисдикцию разрешать спор и что россия незаконно экспроприировала активы ПриватБанка в Крыму. В 2019 году россия обратилась с заявлением в апелляционный суд, в котором просила пересмотреть или отменить такие арбитражные решения.

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Діло По материалам:

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