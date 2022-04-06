Anonymous заявили, что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения — Finance.ua
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Anonymous заявили, что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения

Сегодня 18:05Финтех и Карты
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В паблике YourAnonTV в Твиттере появилось сообщение о том, что хакеры взломали систему видеонаблюдения кремля.
В посте указано, что за атакой стоят хакеры, которые в соцсети Твиттер известны под ником Thblckrbbtworld и связаны с группировкой Anonymous.
«Хакеры Thblckrbbtworld, которые действуют от имени Anonymous, получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения. Они написали: «Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, кремль», — говорится сообщение.
Anonymous заявили, что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения
Напомним, ранее Anonymous слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла российской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.
Также Anonymous слили данные 120 тысяч российских солдат, воюющих против Украины.
По материалам: Finance.ua
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