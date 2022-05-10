Anonymous взломали крупную американо-российскую компанию McLanahan Russia — Finance.ua
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Anonymous взломали крупную американо-российскую компанию McLanahan Russia

Сегодня 13:10Финтех и Карты
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Хакеры Anonymous заявили о взломе McLanahan Russia, крупной компании по производству промышленного оборудования. Они опубликовали похищенную базу данных на сайте Distributed Denial of Secrets.
Хакеры «слили» более 311 тысяч электронных писем McLanahan Russia общим объемом более 300 ГБ. Фокус ознакомился с перепиской координатора проектов Ангелины Борисовой и обнаружил, что в ней содержится информация о сотрудниках, обсуждение договоренностей с клиентами и подрядчиками, поставках продукции (в том числе международных), организации мероприятий, судебных процессах.
McLanahan Russia — это российское подразделение американской компании со штаб-квартирой в городе Холлидейсбург, штат Пенсильвания. Она основана в 1835 году и занимается производством оборудования и оказания сервисов для добычи полезных ископаемых от твердо-породных руд до топлива, такого как уголь или нефтяной сланец, обработкой песка и навоза для сельскохозяйственной промышленности.
McLanahan позиционируется как семейный бизнес в шестом поколении, его возглавляют председатель Совета директоров Майкл Макланахан, а также исполнительный директор Шон Макланахан. Примечательно, что на официальном сайте компания не упоминает о наличии филиалов в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фокус
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