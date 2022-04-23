Anonymous «взломали» крупнейшего поставщика гидравлики для энергетики рф — Finance.ua

Anonymous «взломали» крупнейшего поставщика гидравлики для энергетики рф

Хакеры группы Anonymous взломали 645 тысяч электронных писем общим объемом 432 ГБ компании Enerpred — крупнейшего производителя гидравлического оборудования в россии и странах СНГ, специализирующегося на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности.

Об этом хакеры сообщили на своей странице в Твиттере , передает Укринформ.

«Anonymous взломал 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) Enerpred. Это крупнейший производитель гидравлического оборудования в россии и СНГ, специализирующийся на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности», — сообщили хакеры.

После объявления кибервойны преступному кремлевскому режиму Anonymous уже «слили» более 6 ТВ и 6 миллионов российских документов и электронных писем.

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