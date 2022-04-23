Anonymous «взломали» крупнейшего поставщика гидравлики для энергетики рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Anonymous «взломали» крупнейшего поставщика гидравлики для энергетики рф

Сегодня 19:48Технологии&Авто
19
Хакеры группы Anonymous взломали 645 тысяч электронных писем общим объемом 432 ГБ компании Enerpred — крупнейшего производителя гидравлического оборудования в россии и странах СНГ, специализирующегося на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности.
Об этом хакеры сообщили на своей странице в Твиттере, передает Укринформ.
«Anonymous взломал 645 тысяч электронных писем (432 ГБ) Enerpred. Это крупнейший производитель гидравлического оборудования в россии и СНГ, специализирующийся на энергетической, нефтехимической, угольной, газовой и строительной промышленности», — сообщили хакеры.
После объявления кибервойны преступному кремлевскому режиму Anonymous уже «слили» более 6 ТВ и 6 миллионов российских документов и электронных писем.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.