Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных — Finance.ua
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Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных

Сегодня 10:09Казна и Политика
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Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данныхAnonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных
Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВДРК) и готова обнародовать 870 ГБ похищенной информации.
Об этом сами хакеры написали на своей странице в Twitter.
Главным активом телерадиокомпании являются телеканалы россия-1, россия 24 и ртр планета. Именно на них в большинстве своем ведут свои программы кремлевские пропагандисты.
Общий объем готовящихся к выпуску данных составляет 870 ГБ. Хакеры обещают обнародовать их в ближайшее время.
Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали базу данных Центробанка России и выложили ее в сеть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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