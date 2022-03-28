Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных — Finance.ua

Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных

Сегодня 10:09 — Казна и Политика

Anonymous взломали государственную телерадиокомпанию рф: обещают слить 870 гигабайтов данных

Хакерская группа NB65, связанная с группой Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВДРК) и готова обнародовать 870 ГБ похищенной информации.

Об этом сами хакеры написали на своей странице в Twitter

Главным активом телерадиокомпании являются телеканалы россия-1, россия 24 и ртр планета. Именно на них в большинстве своем ведут свои программы кремлевские пропагандисты.

Общий объем готовящихся к выпуску данных составляет 870 ГБ. Хакеры обещают обнародовать их в ближайшее время.

Напомним, ранее хакеры Anonymous взломали базу данных Центробанка России и выложили ее в сеть.

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