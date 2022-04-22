Anonymous слили в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании — Finance.ua

Anonymous слили в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании
Сегодня 19:18 — Технологии&Авто
Anonymous слили в сеть 365 тыс. электронных писем российской инвесткомпании.
Об этом Anonymous сообщили в твиттере.
Anonymous слили через DDoSecrets 365 тыс. электронных писем (211 ГБ) от российской инвестиционной компании Accent Capital, занимающейся недвижимостью.
Хакеры отметили, что всего они обнародовали уже более 6 Тб и 6 млн российских документов и электронных писем «после объявления „кибервойны“ преступному режиму Кремля».
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