Аналитики зафиксировали ослабление притока средств в медвежьи биткоин-фонды — Finance.ua
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Аналитики зафиксировали ослабление притока средств в медвежьи биткоин-фонды

Финтех и Карты
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За 2-8 июля приток средств в криптовалютные инвестиционные продукты составил $15 млн. Согласно CoinShares, темпы поступлений в фонды, которые позволяют открывать шорты по биткоину, замедлились с $51 млн неделей ранее до $6,3 млн.
По расчетам аналитиков, AUM криптопродуктов по индустрии в целом отскочил от годового минимума в $35,41 млрд, составив $36,23 млрд.
Традиционные биткоин-фонды ощутили отток клиентских средств в размере $1,7 млн.
Третью неделю подряд зафиксирован приток в продукты на базе Ethereum ($7,6 млн). Аналитики связали это с предстоящим переходом Ethereum с Proof-of-Work на Proof-of-Stake.
Сохраняется интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. Вложения в них за неделю увеличились на $2,2 млн, с начала года — на $217,3 млн. По фондам на базе отдельных альткоинов наблюдалась нейтральная ситуация.
Напомним, 60% опрошенных Bloomberg инвесторов считают более вероятным снижение цены биткоина к $10 000. Восстановление к $30 000 является базовым сценарием для остальных 40%.
На криптовалютной бирже EXMO можно легко начать путь в трейдинге. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

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По материалам:
Forklog
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