Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды — Finance.ua
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Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды

Финтех и Карты
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Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды
Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды
По итогам июля поступления в криптовалютные инвестиционные продукты составили $474 млн (максимум с начала года), за неделю с 23 по 29 июля — $81 млн. Такие данные привели аналитики CoinShares.
Приток продолжился пятую неделю подряд. В июне оттоки суммарно составили $481 млн.
Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды
В традиционных биткоин-фондах наблюдался приток клиентских средств в размере $84,8 млн. Из структур, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован первый за последние пять недель отток на $2,6 млн.
По итогам второй недели подряд сократился интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. За последние семь дней они вывели из них $3,7 млн.
Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды
Приток в Ethereum- и Solana-фонды замедлился с $8,1 млн до $1,1 млн и с $1,8 млн до $1,5 млн соответственно.
Эксперты отметили сохранение низкой торговой активности. Объем операций с криптопродуктами по итогам последней отчетной недели составил $1,3 млрд, что почти вдвое ниже среднего показателя с начала года ($2,4 млрд).
Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года. По оценкам специалистов, продолжительность циклов биткоина в среднем составляет четыре года или примерно 1275 дней.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

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По материалам:
Forklog
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