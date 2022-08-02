Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды — Finance.ua

Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды Сегодня 18:39 — Финтех и Карты

Аналитики зафиксировали крупнейший в 2022 году месячный приток в криптофонды

По итогам июля поступления в криптовалютные инвестиционные продукты составили $474 млн (максимум с начала года), за неделю с 23 по 29 июля — $81 млн. Такие данные привели аналитики CoinShares.

Приток продолжился пятую неделю подряд. В июне оттоки суммарно составили $481 млн.

В традиционных биткоин-фондах наблюдался приток клиентских средств в размере $84,8 млн. Из структур, которые позволяют открывать шорты по первой криптовалюте, зафиксирован первый за последние пять недель отток на $2,6 млн.

По итогам второй недели подряд сократился интерес инвесторов к продуктам на базе нескольких активов. За последние семь дней они вывели из них $3,7 млн.

Приток в Ethereum- и Solana-фонды замедлился с $8,1 млн до $1,1 млн и с $1,8 млн до $1,5 млн соответственно.

Эксперты отметили сохранение низкой торговой активности. Объем операций с криптопродуктами по итогам последней отчетной недели составил $1,3 млрд, что почти вдвое ниже среднего показателя с начала года ($2,4 млрд).

Напомним, аналитики Grayscale допустили завершение криптозимы к концу марта 2023 года. По оценкам специалистов, продолжительность циклов биткоина в среднем составляет четыре года или примерно 1275 дней.

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Forklog По материалам:

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