Аналитики Wall Street Journal считают, что стейблкоин USDT может упасть в любой момент — Finance.ua

Аналитики Wall Street Journal считают, что стейблкоин USDT может упасть в любой момент 31.08.2022, 00:37 — Технологии&Авто

Аналитики Wall Street Journal считают, что стейблкоин USDT может упасть в любой момент

Аналитики Wall Street Journal Джин Иглш и Вики Ге Хуанг выяснили, что самый популярный стейблкоин Tether (USDT) может потерпеть крах в любой момент.

Согласно отчету Джина Иглша и Вики Ге Хуанга, «стейблкоин Tether находится на грани», поэтому даже падение стоимости его резервных активов на 0,3% может сделать USDT технически неплатежеспособным. Как стало известно, обязательства Tether практически превышают его активы: на момент написания новости Tether имеет активы на сумму около $67,7 миллиарда и обязательства — $67,5 миллиарда, что означает разницу менее чем в $200 миллионов.

Однако технический директор Tether Паоло Ардойно не соглашается с тезисом о вероятном крахе стейблкоина.

«Я не думаю, что Tether ожидает крах в ближайшее время. У нас все под контролем», — подчеркнул Паоло Ардойно.

Интересно, что аналитики Wall Street Journal не считают отказ команды USDT от соблюдения запретов по поводу криптовалютного миксера Tornado Cash одной из причин возможных проблем стейблкоина. Так Tether (USDT) стала одной из немногих компаний, продолживших обслуживать адреса, связанные с Tornado Cash.

На прошлой неделе инвесторы перевели свои сбережения с USDC в USDT на сумму около $1,6 миллиарда — это произошло после того, как компания Circle, соблюдая запреты от Минфина США, заблокировала 44 USDC-адреса, связанные с Tornado Cash.

noworries По материалам:

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