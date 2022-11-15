Аналитики рассказали о ситуации на рынке офисной недвижимости — Finance.ua

Аналитики рассказали о ситуации на рынке офисной недвижимости Сегодня 08:34 — Недвижимость

Продолжая тенденцию двух предыдущих кварталов, арендная активность оставалась ограниченной и была обусловлена продлением или перезаключением договоров и сокращением существующих офисных площадей арендаторами.

Об этом говорится в отчете СRBE о состоянии коммерческой недвижимости.

Практика субаренды становится все более распространенной, поскольку арендаторы готовы сдавать части своих офисов в субаренду с целью оптимизации арендной платы или операционных расходов в связи с низким уровнем заполняемости. В зависимости от условий аренды субаренда чаще всего является решением в случае невозможности расторжения договоров аренды. В то же время объем заключенных сделок по субаренде остается низким из-за ограниченной арендной активности на рынке.

Чистое поглощение остается отрицательным уже три квартала подряд. Поскольку спрос сдержан, а арендаторы оптимизируют свои офисные нужды, отрицательное чистое поглощение, вероятно, сохранится до конца 2022 года. Однако ожидается, что к концу года его темпы снизятся.

На рынок не было введено ни одного нового бизнес-центра, что полностью связано с военными действиями в Украине. Прайм арендная ставка снизилась в среднем на 8-10% с 25 до 22-23 долл. за кв.м/месяц с начала года.

Арендные ставки в классе А варьировались от 18 до 26 долл. (-7% нижний предел кв/кв), в классе В — от 7 до 17 долл. (-22% нижний предел и −15% верхний предел кв/кв).

Однако, запрошенные арендные ставки в данном случае не показательны, поскольку фактические или эффективные условия сделок часто значительно ниже заявленных и разница может составлять от −20% до −50% от задекларированных. В результате существует разрыв между заявленными и фактическими условиями сделок.

С целью сохранения заполняемости и потоков доходов, арендодатели продолжают предоставлять скидки, специальные условия аренды или стимулы в виде бесплатной аренды для привлечения новых арендаторов или существующих арендаторов, которые намерены переехать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.