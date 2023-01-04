Аналитики назвали страны Европы с лучшей теплоизоляцией жилья — Finance.ua
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Аналитики назвали страны Европы с лучшей теплоизоляцией жилья

Недвижимость
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С наступлением холодов все больше европейцев начинают беспокоиться о счетах за отопление, которые растут на фоне вторжения россии в Украину. В то же время Европейская комиссия призвала государства подготовиться к этой зиме, в частности, улучшить теплоизоляцию зданий.
Но граждане не всех стран одинаково чувствуют поднятие цен на электроэнергию и похолодание в помещениях. Это объясняется тем, что потери тепла в европейских домах сильно различаются.

В какой стране самая плохая теплоизоляция

Согласно данным исследования компании tado, самые высокие потери тепла зафиксированы в Великобритании. К тому же страна имеет самый старый жилой фонд — 37% домов здесь было построено до 1946 года.
Исследование продемонстрировало, что при наружной температуре в 0 градусов Цельсия дом, прогретый до 20 градусов, потеряет в среднем 3 градуса Цельсия только за 5 часов.
Не менее существенные потери тепла продемонстрировали:
  • Бельгия — потеря 2,9 градуса по Цельсию,
  • Франция — 2,5 градуса,
  • Нидерланды — 2,4 градуса,
  • Испания — 2,2 градуса.
Потери тепла в этих пяти странах выше средних потерь 1,8 градуса по Цельсию в других проанализированных странах.
Больше всего о сохранении тепла в помещениях заботятся Норвегия с показателем потерь тепла 0,9 градуса по Цельсию и Германия, где за 5 часов температура в доме опускается в среднем на 1 градус.
Как распределилось жилье по возрасту
Великобритания возглавляет также список стран с высокой долей домов, построенных до 1945 года (36,5%), за ней следуют:
  • Бельгия (33,9%);
  • Дания (31,9%).
На Кипре самая низкая доля домов, построенных до 1945 года, которая составляет лишь 3% от общего фонда. В Греции это 7,3%, за ней следует Румыния (11,1%). В 13 странах ЕС доля домов, построенных до 1945 года, превышает 20%.
Великобритания оказалась и на верхушке рейтинга стран с самым большим количеством жилья, построенного до 1970 года, с показателем 62%. Сюда также попали:
  • Швеция (60,5%),
  • Германия (59,4%),
  • Литва (59,1%).
Этот показатель также высок в Дании (58,9%) и Бельгии (58,5%).
Есть только шесть стран, в которых до 1970 года было построено менее трети домов. Это Кипр, Греция, Испания, Ирландия, Мальта и Финляндия.
По материалам:
Телеканал 24
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