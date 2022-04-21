Аналитики Glassnode допустили прохождение биткоином дна — Finance.ua
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Аналитики Glassnode допустили прохождение биткоином дна

Сегодня 15:15Финтех и Карты
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Биткоин не может вырваться за пределы сформированного с февраля диапазона, однако процесс перераспределения монет от спекулятивных инвесторов к ходлерам уже завершен. Подобный сценарий не исключили в Glassnode, пише forklog.
Эксперты вновь напомнили об аккумулировании монет в коридоре $35 000-$42 000. Сравнив UTXO на момент написания и по состоянию на 22 января, они пришли к следующим выводам:
  • прошедшие 2,5 месяца консолидации не привели к активным действиям, в том числе среди тех, кто удерживает монеты с убытком;
  • многие инвесторы повторно пополнили кошельки по ценам от $38 000 до $45 000;
  • большая часть приобретенных по ценам выше $40 000 биткоинов перекочевала в кошельки тех, кого можно отнести к категории ходлеров;
  • большинство перераспределенных монет поступило от «ловцов дна» в диапазоне $32 000-$36 000 и долгосрочных инвесторов, которые приобрели биткоины по $3000-$4000 (последние продали внушительные 60 000 BTC);
  • сократилась доля тех, кто покупал после исторического максимума в ноябре (они зафиксировали убыток).

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По материалам: Finance.ua
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