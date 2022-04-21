Аналитики Glassnode допустили прохождение биткоином дна — Finance.ua

Аналитики Glassnode допустили прохождение биткоином дна

Сегодня 15:15 — Финтех и Карты

Биткоин не может вырваться за пределы сформированного с февраля диапазона, однако процесс перераспределения монет от спекулятивных инвесторов к ходлерам уже завершен. Подобный сценарий не исключили в Glassnode, пише forklog

Эксперты вновь напомнили об аккумулировании монет в коридоре $35 000-$42 000. Сравнив UTXO на момент написания и по состоянию на 22 января, они пришли к следующим выводам:

прошедшие 2,5 месяца консолидации не привели к активным действиям, в том числе среди тех, кто удерживает монеты с убытком;

многие инвесторы повторно пополнили кошельки по ценам от $38 000 до $45 000;

большая часть приобретенных по ценам выше $40 000 биткоинов перекочевала в кошельки тех, кого можно отнести к категории ходлеров;

большинство перераспределенных монет поступило от «ловцов дна» в диапазоне $32 000-$36 000 и долгосрочных инвесторов, которые приобрели биткоины по $3000-$4000 (последние продали внушительные 60 000 BTC);

сократилась доля тех, кто покупал после исторического максимума в ноябре (они зафиксировали убыток).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.