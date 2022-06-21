Аналитик заявил, что крах криптовалютных компаний пойдет на пользу многим — Finance.ua

Аналитик заявил, что крах криптовалютных компаний пойдет на пользу многим

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Аналитик заявил, что крах криптовалютных компаний пойдет на пользу многим

Миллионер и соведущий программы Shark Tank Кевин О’Лири посоветовал не бояться банкротства крупных компаний во время криптозимы, поскольку их крах будет формировать перспективное дно рынка.

«Банкротство крупных компаний пойдет на пользу другим фирмам, поскольку они извлекут из этого уроки и смогут продолжить развивать свой бизнес», — заявил О’Лири.

Как считает бизнесмен, падение рынка — это начало процесса перестройки. Поэтому это нормально, если приходится «жертвовать» крупными инвесторами.

Инвестиционный портфель миллионера отражает его интерес: Кевин О’Лири удерживает 32 позиции в секторе цифровых активов, включая BTC, ETH, SOL и долю в Polygon. Также О’Лири подчеркнул, что продолжит инвестировать в биткоин, эфириум и проекты-Web3.

выходные 18-19 июня стали одними из худших в истории криптовалют. Впрочем, не все инвесторы разделяют позицию миллионера, учитывая, что ситуация на рынке очень нестабильна и рискованна. По данным аналитиков Grassnode,

Все из-за необычной волатильности, которая обусловила стоимость биткоина ниже $18 000. Убытки криптоинвесторов превысили $7 миллиардов — значительная часть из них потеряла свои активы, приобретенные ранее в несколько раз дороже.

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