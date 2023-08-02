Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам — Finance.ua

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Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам

Аграрный рынок
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Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам
Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам
Ударами по украинским портам российские оккупанты хотят принудить Запад к «зерновым» переговорам.
Об этом заявил военный аналитик полковник Петр Черник, сообщает Military Media Center.
«россияне хотят заставить коллективный Запад сесть с ними за стол переговоров по части зерновой сделки», — выразил мнение Черник.
«Они сильно поднимают ставки», — добавил он. По словам аналитика, россияне оказывают давление, поскольку понимают, что украинские зернобобовые составляют значительную часть мировой потребности.
Поэтому срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже «голодным бунтам» на африканском континенте.

Зерновая сделка

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля и сразу начала бить по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины. При этом недавно россияне провели форум россия-Африка, где пытались заверить, что обеспечат африканские страны продовольствием и без украинского зерна.
Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, среди прочего, обсуждали и зерновое соглашение.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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