Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам — Finance.ua

Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам Сегодня 21:00 — Аграрный рынок

Аналитик рассказал, чего добивается рф ударами по украинским портам

Ударами по украинским портам российские оккупанты хотят принудить Запад к «зерновым» переговорам.

Об этом заявил военный аналитик полковник Петр Черник, сообщает Military Media Center.

«россияне хотят заставить коллективный Запад сесть с ними за стол переговоров по части зерновой сделки», — выразил мнение Черник.

«Они сильно поднимают ставки», — добавил он. По словам аналитика, россияне оказывают давление, поскольку понимают, что украинские зернобобовые составляют значительную часть мировой потребности.

Поэтому срыв поставок украинского зерна может привести к росту цен и даже «голодным бунтам» на африканском континенте.

Зерновая сделка

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля и сразу начала бить по портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины. При этом недавно россияне провели форум россия-Африка, где пытались заверить, что обеспечат африканские страны продовольствием и без украинского зерна.

Сегодня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Стороны, среди прочего, обсуждали и зерновое соглашение.

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УНІАН По материалам:

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