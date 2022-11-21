Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка — Finance.ua

Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка Сегодня 18:32 — Финтех и Карты

Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка

Известный Twitter-аналитик AltcoinSherpa назвал перспективные криптовалюты, которые, по его мнению, принесут наибольшую прибыль инвесторам в ходе следующего бычьего цикла.

Эксперт рассказал, что больше всего верит в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC) и Cosmos (ATOM). Кроме того, специалист отметил перспективность и других виртуальных активов — dYdX (DYDX), GMX (GMX), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) и Aave (AAVE).

Твиттерский эксперт считает, что покупать BNB целесообразно, когда криптовалюта будет на уровне $150 (на момент написания новости актив торгуется за $257). Виртуальной монете MATIC, по мнению аналитика, значительное падение курса не грозит, а вот ATOM, вероятно, снизится в цене до $5.

Криптоблогер также сделал предсказание и для биткоина. Эксперт ожидает, что котировки цифрового золота упадут до диапазона $10 000 — $14 000, а затем снова начнется фаза роста курса. AltcoinSherpa заверил, что ВТС и ЭТН — самые безопасные монеты в индустрии, которые превзойдут большую часть рынка цифровых активов в долгосрочной перспективе.

Эксперт подчеркнул, что он не рассматривает перспективные проекты с небольшой капитализацией. Стратег отметил, что многие такие криптовалюты останутся низколиквидными и не выживут в условиях конкуренции.

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noworries По материалам:

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