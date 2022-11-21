Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка

Финтех и Карты
27
Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка
Аналитик назвал криптовалюты, способные пережить крах рынка
Известный Twitter-аналитик AltcoinSherpa назвал перспективные криптовалюты, которые, по его мнению, принесут наибольшую прибыль инвесторам в ходе следующего бычьего цикла.
Эксперт рассказал, что больше всего верит в Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Polygon (MATIC) и Cosmos (ATOM). Кроме того, специалист отметил перспективность и других виртуальных активов — dYdX (DYDX), GMX (GMX), Chainlink (LINK), Uniswap (UNI) и Aave (AAVE).
Твиттерский эксперт считает, что покупать BNB целесообразно, когда криптовалюта будет на уровне $150 (на момент написания новости актив торгуется за $257). Виртуальной монете MATIC, по мнению аналитика, значительное падение курса не грозит, а вот ATOM, вероятно, снизится в цене до $5.

Bitcoin падает. Крах всего крипторынка или просто обычная паника?

Криптоблогер также сделал предсказание и для биткоина. Эксперт ожидает, что котировки цифрового золота упадут до диапазона $10 000 — $14 000, а затем снова начнется фаза роста курса. AltcoinSherpa заверил, что ВТС и ЭТН — самые безопасные монеты в индустрии, которые превзойдут большую часть рынка цифровых активов в долгосрочной перспективе.
Эксперт подчеркнул, что он не рассматривает перспективные проекты с небольшой капитализацией. Стратег отметил, что многие такие криптовалюты останутся низколиквидными и не выживут в условиях конкуренции.
Покупайте, торгуйте и храните более 600 криптовалют на Binance. Именно эта платформа считается самой большой и самой популярной в мире. При этом биржа предлагает множество бонусов своим пользователям. Например, вы можете торговать Bitcoin без комиссий. А еще на Binance легко зарегистрироваться через Дія!

Начать зарабатывать на Binance

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.