АМКУ разрешил украинским компаниям отказываться от товаров международных спонсоров войны — Finance.ua

АМКУ разрешил украинским компаниям отказываться от товаров международных спонсоров войны Сегодня 19:45 — Казна и Политика

АМКУ разрешил украинским компаниям отказываться от товаров международных спонсоров войны

Тендерная комиссия Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) приняла решение, которым разрешила украинским компаниям отказывать подрядчикам, которые предлагают товары, произведенные так называемыми международными спонсорами войны.

В июле 2023 года Золочевский сельский совет (Киевская область) объявил тендер на приобретение системы видеонаблюдения для защиты общественного порядка.

«Также обращаем внимание на перечень международных спонсоров войны, определенных НАПК, с которым можно ознакомиться по ссылке , и требуем воздержаться от подачи предложений от производителей, указанных в перечне!» — было указано в тендерной документации.

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В ответ АМКУ получил жалобу об ограничении прав поставщиков от ООО «Инжениринг-аналитика», которое предлагает на украинском рынке товары китайского бренда Hikvision. С июня 2023 года компания Hikvision включена в перечень «Международных спонсоров войны» Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Еще раньше китайский производитель попал в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, который составляет Федеральная комиссия по связи США.

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Комиссия АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок рассмотрела жалобу ООО «Инжениринг-аналитика» и отказала в ее удовлетворении.

В частности, в решении Комиссии указано, что включение компании в перечень спонсоров войны не ограничивает права участников торгов. В то же время, заказчики закупок в условиях военной агрессии российской федерации против Украины обязаны учитывать открытый перечень НАПК в процессе принятия решений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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