АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию — Finance.ua
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АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию

Финтех и Карты
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АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию
АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию
Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы по соответствующим потребительским платежным учетным реквизитам и оплачиваются эквайром в пользу эмитента в Украине.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются согласно дополнительному соглашению № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.
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В то же время, материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли.
«Материалы с ограниченным доступом», — отметили в АМКУ.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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