АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию — Finance.ua

АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию
Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы по соответствующим потребительским платежным учетным реквизитам и оплачиваются эквайром в пользу эмитента в Украине.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются согласно дополнительному соглашению № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.
Читайте также
В то же время, материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли.
«Материалы с ограниченным доступом», — отметили в АМКУ.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Посмотреть варианты
Поделиться новостью