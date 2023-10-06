АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию — Finance.ua

АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию Сегодня 15:48 — Финтех и Карты

АМКУ разрешил Mastercard и Visa уменьшить межбанковскую комиссию

Антимонопольный комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa уменьшить размер внутригосударственных межбанковских комиссий, которые определяются платежной организацией платежной системы по соответствующим потребительским платежным учетным реквизитам и оплачиваются эквайром в пользу эмитента в Украине.

Отмечается, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляются согласно дополнительному соглашению № 2 в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку.

В то же время, материалы к рассмотрению этого вопроса в Антимонопольном комитете закрыли.

«Материалы с ограниченным доступом», — отметили в АМКУ.

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Фінансовий клуб По материалам:

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