АМКУ оштрафовал пять компаний за сговор на торгах по продаже птицефабрики «Киевская» — Finance.ua

АМКУ оштрафовал пять компаний за сговор на торгах по продаже птицефабрики «Киевская»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал пять компаний на 3,98 млн грн за сговор во время торгов по продаже имущественных комплексов птицефабрики Киевская в Киеве и Киевской области в 2020 году.
Об этом сообщается на сайте госрегулятора.
Штраф наложили на ООО «Карпатская нефтяная компания», ООО «Компания по управлению активами Евротранс-Инвест», ООО «Экстрар», ООО «ФК «Фингарант» и ООО «Альдарис-Групп», участвовавших в торгах.
В ходе расследования АМКУ установил факты, доказывающие координацию компаний при подготовке и участии в торгах, активную коммуникацию между ними, в частности, обмен информацией об аукционе.
Бекграунд. Как сообщалось, в октябре 2020 года ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» выиграло аукцион по продаже арестованной у агрохолдинга «Авангард» Киевской птицефабрики за 690 млн грн, а право купить ее имущественный комплекс в Киевской области за 300 млн грн выиграла ФК «Фингарант».
На аукцион на площадке OpenMarket была выставлена птицефабрика площадью 126 579,4 кв. м, расположенная на Броварском проспекте в Киеве, и имущественный комплекс общей площадью 5773,7 кв. м, расположенный в с. Пуховка, ул. Радгоспная, 37 (Броварской р-н Киевской обл.).
В результате компании-победители аукционов не рассчитались за приобретенные лоты, и торги были признаны несостоявшимися. Участники, определенные победителями и не рассчитавшиеся, потеряли свои гарантийные взносы в общем размере 13,1 млн грн.
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