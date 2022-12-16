АМКУ оштрафовал пять компаний за сговор на торгах по продаже птицефабрики «Киевская» — Finance.ua
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АМКУ оштрафовал пять компаний за сговор на торгах по продаже птицефабрики «Киевская»

Фондовый рынок
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал пять компаний на 3,98 млн грн за сговор во время торгов по продаже имущественных комплексов птицефабрики Киевская в Киеве и Киевской области в 2020 году.
Об этом сообщается на сайте госрегулятора.
Штраф наложили на ООО «Карпатская нефтяная компания», ООО «Компания по управлению активами Евротранс-Инвест», ООО «Экстрар», ООО «ФК «Фингарант» и ООО «Альдарис-Групп», участвовавших в торгах.
В ходе расследования АМКУ установил факты, доказывающие координацию компаний при подготовке и участии в торгах, активную коммуникацию между ними, в частности, обмен информацией об аукционе.
Бекграунд. Как сообщалось, в октябре 2020 года ООО «Компания по управлению активами «Евротранс-Инвест» выиграло аукцион по продаже арестованной у агрохолдинга «Авангард» Киевской птицефабрики за 690 млн грн, а право купить ее имущественный комплекс в Киевской области за 300 млн грн выиграла ФК «Фингарант».
На аукцион на площадке OpenMarket была выставлена птицефабрика площадью 126 579,4 кв. м, расположенная на Броварском проспекте в Киеве, и имущественный комплекс общей площадью 5773,7 кв. м, расположенный в с. Пуховка, ул. Радгоспная, 37 (Броварской р-н Киевской обл.).
В результате компании-победители аукционов не рассчитались за приобретенные лоты, и торги были признаны несостоявшимися. Участники, определенные победителями и не рассчитавшиеся, потеряли свои гарантийные взносы в общем размере 13,1 млн грн.
По материалам:
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